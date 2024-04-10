Про це повідомило Міноборони РФ

Інцидент стався 10 квітня близько 6:00, коли гелікоптер здійснював плановий політ. За попередньою інформацією російського Міноборони, причиною аварії стала відмова техніки.

Про долю пілотів не повідомляється.

Незадовго до повідомлення Міноборони РФ в ВМС України відзвітували про знищений в Криму російський вертоліт Ка-27. Пізніше речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив, що “є висока вірогідність того, що екіпаж загинув”.