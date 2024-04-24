Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, підозрювана вирішила продати свого 2-річного сина, який нібито заважав їй влаштовувати особисте життя. Знайшовши жінку, підозрювана запропонувала передати їй сина за грошову винагороду у 1 млн грн.
Підозрювану затримали в порядку ст. 208 КПК України під час передачі дитини.
Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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