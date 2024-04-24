Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрювана вирішила продати свого 2-річного сина, який нібито заважав їй влаштовувати особисте життя. Знайшовши жінку, підозрювана запропонувала передати їй сина за грошову винагороду у 1 млн грн.

Підозрювану затримали в порядку ст. 208 КПК України під час передачі дитини.

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.