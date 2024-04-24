У Дніпрі жінка намагалася продати свою дворічну дитину за один мільйон гривень. Її затримали правоохоронці та оголосили підозру за фактом торгівлі дітьми.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрювана вирішила продати свого 2-річного сина, який нібито заважав їй влаштовувати особисте життя. Знайшовши жінку, підозрювана запропонувала передати їй сина за грошову винагороду у 1 млн грн.

Підозрювану затримали в порядку ст. 208 КПК України під час передачі дитини.

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.