Про це йдеться на сайті Національного банку України.

Національний банк України встановив офіційний курс на 20 березня на рівні 39 гривень 13,38 копійки за долар. Це на 16 копійок більше за курс на 19 березня (38 гривень 97,44 копійки за долар).

Ці події на міжбанку відбуваються після того, як 14 березня НБУ знизив облікову ставку на 0,5% – з 15 до 14,5% річних. Ставка 15% діяла з 15 грудня 2023 року.

Ключовою причиною, що зумовила таке рішення, стало зниження в лютому 2024 року інфляції до 4,3% у річному вимірі. Цьому сприяло зростання пропозиції окремих харчових продуктів та ефект від істотних врожаїв минулих років.