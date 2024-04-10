Під час слідчих дій вилучено майже 400 л нітроетану, з якого можна було б синтезувати близько 1 млн 200 тис. доз амфетаміну.

Семеро ділків виготовляли у нарколабораторіях заборонені речовини, а також налагодили канал постачання наркотиків з-за кордону.

Про це йдеться на сторінці Telegram-каналу.

Припинили діяльність угруповання оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

“До складу групи входило семеро жителів Києва та області. Організувала наркобізнес 39-річна місцева мешканка. Вона залучила до незаконної діяльності ще шістьох чоловіків, віком від 41 до 63 років. Зловмисники налагодили канал постачання прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів, а також виготовлення та збут амфетаміну і прекурсору фенілнітропропену по території всієї країни”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці з’ясували, що ділки орагізували постачання нітроетану з країни ЄС та збут сильнодіючих лікарських засобів у зворотному напрямку за допомогою вантажних перевезень.

“Для «бізнесу» вони облаштували чотири нарколабораторії з виготовлення прекурсору у власних помешканнях на Київщині. Їхні потужності дозволяли виготовляти понад 50 кг прекурсорів на місяць, з яких у подальшому виготовляли близько 40 кг амфетаміну. З метою конспірації склад для зберігання прекурсорів спільники облаштували на ринку, де один із учасників групи працював охоронце”, – додають у поліції.

Наркотики фігуранти збували через логістичні компанії під вигаданими анкетними даними та довіреному колу осіб з рук у руки, а гроші отримували на банківські картки.

Правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу поліції особливого призначення та з кінологами зі службовими собаками провели 17 одночасних санкціонованих обшуків у приміщеннях нарколабораторій та складу.

“У результаті вилучено майже 400 л нітроетану, 25 кг різноматнітних прекурсорів, більше 4 тисяч пігулок МДМА, амфетамін, канабіс, лабораторне обладнання, зброю та набої, два автомобілі, які фігуранти використовували у своїй злочинній діяльності. Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить 122 мільйони гривень”, – підсумували у відомстві.

Сімох учасників угруповання затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозру за низкою статтей Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах),

ч. 2 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів),

ч. 4 ст. 321 (Виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За вчинене зловмисникам загрожує до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.