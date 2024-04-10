Про це в ефірі Громадського радіо повідомила адвокат Дмитра Хилюка Оксана Михалевич.

Лист з підтвердженням перебування в полоні отримав батько Хилюка, який звертався до Міноборони РФ.

За словами адвоката, у листі сказано, що Хилюк перебуває на території РФ, і відповідно до статей ІІІ Женевської конвенції, передавати всілякі звістки про нього мають через комітет Червоного Хреста. Оскільки Третя Женевська конвенція — про поводження з військовополоненими. Тобто РФ в цьому листі “не зазначає, що Хилюк є військовополоненим, але посилається на цю конвенцію, а тому, відповідно, його визнають військовополоненим”.

Оксана Михалевич зазначає, що зараз важко спрогнозувати, що може допомогти у процесі звільнення, бо це РФ, яка непрогнозована.

«Ми зверталися ще у травні 2022 році до ЄСПЛ, жодного результату це не дає. Розслідуванням його викрадення і перебування займаються «Репортери без кордонів». Міжнародна журналістська спільнота знає про цей кейс», — говорить адвокат.

Російські окупанти викрали журналіста українського інформаційного агентства УНІАН Дмитра Хилюка 3 березня 2022 року в його рідному селі Козаровичі Київської області.