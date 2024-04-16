Постачання озброєнь Україні будуть предметом обговорення Ради ЄС у закордонних справах 22 квітня в Люксембурзі за участю міністрів оборони.
Про це заявив Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.
“Ми цілком усвідомлюємо потреби України й ми намагаємося задовольнити ці потреби всім тим, що держави-члени можуть поставити. Але, зрештою, це державам-членам визначати, що і коли вони можуть направити Україні”, – сказав Стано у вівторок на брифінгу в Брюсселі.
За його словами, “держави-члени роблять усе, що можуть, щоб допомагати Україні захищатися”.
На сайті Ради ЄС повідомляється, що глави МЗС обговорять 22 квітня українську ситуацію після неформального обміну думками за допомогою відеоконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і міністром оборони Рустемом Умєровим.
“Наступні дебати відбудуться в присутності міністрів закордонних справ і оборони ЄС на спільному засіданні”, – йдеться в анонсі заходу.
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