Про нову посаду Дмитра Лазуткіна як речника Міністерства оборони повідомили в ефірі телемаратону 10 квітня.

На початку лютого Лазуткін перевівся з 47-ї бригади “Маґура”, в яку мобілізувався влітку 2023 року. Вже у складі 59-ї бригади військовослужбовець отримав відрядження до Міноборони.

Письменник розповів, що пройшов конкурс і був обраний серед інших претендентів на цю посаду. Він зазначає, що в управлінні преси та інформації Міноборони йому хотілося потрапити через колектив.

“Дуже комфортно працювати з такими професійними людьми, які розуміються на роботі преси, дуже обережно поводяться зі словом і дружньо до мене поставилися. Саме розуміння співслова відіграло важливу роль в прийнятті мною рішення стати речником Міноборони“, – поділився Лазуткін.