Станом на 9 ранку 16 березня у медзакладах продовжують лікування 40 постраждалих осіб

15 березня Росія завдала ракетного удару по Одесі, що став наймасовішим за кількістю жертв. Внаслідок атаки загинули 20 людей.

Про це написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Сьогодні в місті та області оголошено жалобу за 20 загиблими, внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі. Ще раз висловлюю щирі співчуття родинам загиблих”, – висловився Олег Кіпер.

Станом на ранок у медзакладах продовжують лікування 40 людей.

Генпрокурор Андрій Костін зазначив, що Росія завдала удару двічі. Другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару.