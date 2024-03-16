15 березня Росія завдала ракетного удару по Одесі, що став наймасовішим за кількістю жертв. Внаслідок атаки загинули 20 людей.
Про це написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
“Сьогодні в місті та області оголошено жалобу за 20 загиблими, внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі. Ще раз висловлюю щирі співчуття родинам загиблих”, – висловився Олег Кіпер.
Станом на ранок у медзакладах продовжують лікування 40 людей.
Генпрокурор Андрій Костін зазначив, що Росія завдала удару двічі. Другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару.