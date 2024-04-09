Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі.
Чаус розповідає про одну загиблу жінку внаслідок цього обстрілу.
“Є пошкодження близько 10 будівель цивільної інфраструктури. На місці працюють поліцейські та відповідні служби. Від ворожих влучань пошкоджено цивільні об’єкти, приватні оселі, господарські споруди, автомобілі. Потрощено стелі та дах в будівлях, понівечено стіни та фасади, вилетіло віконне скло“, — йдеться у повідомленні правоохоронців.
За інформацією поліції Чернігівської області, ще один місцевий чоловік поранений.
“На Чернігівщині серед усіх прикордонних центрів громад Семенівка потрапляє під ворожий обстріл найчастіше. Попри це, життя тут триває”, – зауважують у Чернігівській ОВА
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