На зауваження працівниць банку чоловік не реагував й на судді своїх дій пояснити не міг.

Про це йдеться у вироку Дзержинського райсуду міста Харкова (назва суду недекомунізована – ред.).

У Харкові на 17 тис. грн оштрафували чоловіка, який регулярно здійснював відеодзвінки до сервісної служби банку та показував його працівникам свій статевий орган.

“За даними суду, житель Харкова регулярно телефонував до сервісного центру банку. Коли працівниця банку відповідала на відеодзвінок, чоловік почав показувати свій статевий орган. Суд зафіксував щонайменше чотири таких випадки”, – йдеться у повідомленні.

Підсудному інкримінували ч. 1 ст. 296 КК України(хуліганство), тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується винятковим цинізмом.

“Під час розслідування справи чоловік провину визнав та уклав угоду зі слідством. Суд визнав чоловіка винним та засудив на 17 тис. грн”, – підсумували у повідомленні.