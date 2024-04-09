Начальника ТЦК, який вручив повістку журналісту, перевели в «бойовий підрозділ».

Після ситуації з врученням повістки журналісту «Слідства.Інфо» начальника Соломʼянського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві перевели на нижчу посаду.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у відповідь на запит «Української правди».

«Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України, начальника Соломʼянського територіального центру комплектування та соціальної підтримки після інциденту з журналістом “Слідство.Інфо” переведено на інше місце служби», — йдеться у відоповіді Генштабу на запит.

У Генштабі інформують, що згідно з цим рішенням, ексначальник ТЦК буде переведений на нижчу посаду в один з бойових підрозділів Збройних сил України.

Вказано, що рішення ухвалене після детального розгляду всіх обставин інциденту і встановленої інформації.

«Збройні сили України у своїй діяльності дотримуються принципів відкритості та прозорості і наголошують на важливості спільної роботи медіа та громадськості щодо захисту прав і свобод кожного громадянина України», — заявили у Генштабі.

До слова, 6 квітня команда агенції журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» заявила, що співробітники Солом’янського ТЦК вручили 1 квітня повістку журналісту видання Євгенію Шульгату буцімто невипадково, а ймовірно, за вказівкою працівника СБУ. Журналісти вважають, що це пов’язано з публікацією розслідування Євгенія Шульгата, у якому він викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Агенція «Слідство.Інфо» повідомила, що планує звернутися до правоохоронних органів із заявою про переслідування та перешкоджання журналістській діяльності.