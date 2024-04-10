Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють в Telegram.

“Усього збито 14 “Шахедів” на Миколаївщині та Одещині. Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дрони і ракети російські сили запускали з окупованого Криму.

Крім того, як повідомляють військові, близько 20:00 9 квітня ППО знищила дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими військові РФ атакували Одесу.