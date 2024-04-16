За матеріалами СБУ та ДБР підозру отримав заступник голови Полтавської облради, який подорожував Євросоюзом під виглядом службового відрядження

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань задокументували злочини з боку заступника голови Полтавської обласної ради.

“За даними слідства, у березні 2023 року посадовець оформив собі службове відрядження до міста Бидгощ Республіки Польща та під виглядом робочої поїздки виїхав за межі України. Однак, як свідчать матеріали справи, після перетину державного кордону депутат поїхав в особистих справах до однієї з південно-західних країн ЄС. Там він перебував весь термін «службового відрядження»“, – йдеться у повідомленні.

Про це свідчать виписки із банківських карток, які посадовець використовував для сплати рахунків у зарубіжних готелях, ресторанах та магазинах. Також, за наявними даними, під час перебування за кордоном він підписав довіреність на іноземну громадянку для придбання собі нерухомості в Євросоюзі.

Крім того, після повернення посадовець вніс недостовірні відомості до звітних документів за підсумками іноземного відрядження.

“Під час обшуків у депутата вилучено оригінали документів, у тому числі іноземних, щодо його проживання та маршрутів поїздок за межами України. Також виявлено мобільні телефони, які підтверджують незаконну діяльність посадовця”, – додають правоохоронці.

На підставі отриманих доказів посадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

​ст. 366 (службове підроблення);

​ст. 190 (шахрайство);

ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.