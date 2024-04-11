Про це повідомив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко.
За його словами, під завалами знайшли тіло чоловіка без ознак життя.
«На превеликий жаль, маємо невтішні новини. Внаслідок побутового вибуху у багатоповерхівці загинула 1 людина.Рятувальники виявили бездиханне тіло під час розбору завалів. Наразі ДСНС продовжують роботи з деблокування тіла чоловіка», — написав він.
Нині на місці рятувальники розбирають завали зруйнованих конструкцій в одному з під`їздів, поруч з будинком розгорнули штаб допомоги, підвозять деревину.
Епіцентр вибуху був між третім та четвертим поверхами. Травми отримали семеро людей, троє із них госпіталізовано, повідомили кореспонденти Суспільного.
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