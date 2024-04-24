Про це в етері “Суспільне. Студія” зазначив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

За словами Тимошка, кожен день фіксують 10-13 таких ударів.

Протягом 23 квітня було 11 авіабомбардувань, з яких два припали на Харків. Крім того, було зафіксовано удари по лісосмузі майже у центрі міста, окрім Салтівського району.

В результаті денних атак у Харкові в Салтівському районі пошкоджено 19 приватних будинків, три гаражі та три автомобілі, а в Шевченківському районі – два автомобілі.