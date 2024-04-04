Країни-члени НАТО повинні перейти до амбітних дій у питанні підтримки України на Вашингтонському саміті Альянсу у липні.

Про це міністр закордонних справ Румунії Лумініцу Одобеску повідомила у Twitter.

Глава МЗС розповіла, що під час засідання Ради Україна-НАТО, яке відбулося сьогодні, 4 квітня, вона наголосила на “гострій необхідності” збереження підтримки євроатлантичного шляху України.

“Вашингтонський саміт надає вирішальну можливість для амбітних дій у цьому напрямку. Ми, як і раніше, твердо віддані наданню підтримки Україні доти, доки це необхідно“, – додала Одобеску.

Україна продовжує розраховувати, що на саміті НАТО у Вашингтоні союзники ухвалять рішення, які наблизять нашу країну до членства в Альянсі.