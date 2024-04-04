Про це міністр закордонних справ Румунії Лумініцу Одобеску повідомила у Twitter.
Глава МЗС розповіла, що під час засідання Ради Україна-НАТО, яке відбулося сьогодні, 4 квітня, вона наголосила на “гострій необхідності” збереження підтримки євроатлантичного шляху України.
“Вашингтонський саміт надає вирішальну можливість для амбітних дій у цьому напрямку. Ми, як і раніше, твердо віддані наданню підтримки Україні доти, доки це необхідно“, – додала Одобеску.
Україна продовжує розраховувати, що на саміті НАТО у Вашингтоні союзники ухвалять рішення, які наблизять нашу країну до членства в Альянсі.
- Міністр закордонних справ Німеччини після Ради Україна-НАТО: системи ППО «потрібні Україні зараз».
- Угорщина єдина в НАТО виступає проти координації Альянсом військової допомоги Україні.
- Голова МЗС Британії Девід Кемерон закликає союзників “активізуватися, аби не допустити програшу України у війні”.