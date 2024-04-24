Міністр оборони Рустем Умєров разом з генерал-майором Анатолієм Баргилевичем передали 40 українських бронеавтомобілів "Козак" воїнам з 225-го окремого штурмового батальйону.

Про це Умєров повідомив у Фейсбуці.

“15 броньованих машин “Козак-2М1” та 25 одиниць багатофункціональних бронеавтомобілів “Козак-5”, виробництва ПАТ “Науково-виробниче об’єднання “Практика”, повністю відповідають стандартам НАТО і мають високий протимінний захист”, — написав Умєров.