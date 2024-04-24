Про це Умєров повідомив у Фейсбуці.
“15 броньованих машин “Козак-2М1” та 25 одиниць багатофункціональних бронеавтомобілів “Козак-5”, виробництва ПАТ “Науково-виробниче об’єднання “Практика”, повністю відповідають стандартам НАТО і мають високий протимінний захист”, — написав Умєров.
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