Військовослужбовиця 78 окремого десантно-штурмового полку (ОДШП), кримчанка Шура Рязанцева, померла від серцевої недостатності в лікарні Житомира.

Про це Суспільному Крим повідомили у пресслужбі 78 ОДШП.

Там розповіли, що у медичній довідці, наданій лікарями, причиною смерті вказана серцева недостатність.

За даними пресслужби 78 ОДШП, Шура Рязанцева переводилася в інший підрозділ. Відомо, що їй лишався один день до переведення.

Про смерть військовослужбовиці Шури “Ялти” Рязанцевої 11 червня сповістила її сестра Валерія.