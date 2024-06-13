Про це Суспільному Крим повідомили у пресслужбі 78 ОДШП.
Там розповіли, що у медичній довідці, наданій лікарями, причиною смерті вказана серцева недостатність.
За даними пресслужби 78 ОДШП, Шура Рязанцева переводилася в інший підрозділ. Відомо, що їй лишався один день до переведення.
Про смерть військовослужбовиці Шури “Ялти” Рязанцевої 11 червня сповістила її сестра Валерія.
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