Про це Суспільному Крим повідомили у пресслужбі 78 ОДШП.

Там розповіли, що у медичній довідці, наданій лікарями, причиною смерті вказана серцева недостатність.

За даними пресслужби 78 ОДШП, Шура Рязанцева переводилася в інший підрозділ. Відомо, що їй лишався один день до переведення.

Про смерть військовослужбовиці Шури “Ялти” Рязанцевої 11 червня сповістила її сестра Валерія.

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