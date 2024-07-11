Про це повідомило Міністерство оборони України.
Зазначається, що кодифіковані та допущені до експлуатації кулемети мають калібр: 5,56 мм; 7,62 мм; 12,7 мм та 14,5 мм.
Ця зброя вироблена у наступних країнах: Україна, США, Німеччина, Бельгія, Італія, Сербія, Чехія та Туреччина.
У міністерстві нагадали, що зараз процедуру надання коду НАТО для нових зразків зброї та військової техніки скоротили до 10 днів.
Нагадаємо, Міноборони України повернуло в користування для ЗСУ півтори тисячі одиниць озброєння та військової техніки й понад дві тисячі найменувань військово-технічного майна.
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