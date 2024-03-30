У Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Донецькій областях увечері 30 березня запровадили відключення світла.

Про це повідомили компанія ДТЕК та обласні військові адміністрації.

На Дніпропетровщині за розпорядженням «Укренерго» запровадили екстрені відключення через наслідки обстрілів регіону.

На території Сумської області теж унаслідок російських атак фахівці ввели графіки аварійних відключень. Нині там вимкнені споживачі 7, 8, 9 черг. Переглянути черги в ОВА пропонують тут.

Такі ж графіки діють на Полтавщині. Причина — дефіцит обсягу генерації.

Тим часом у Донецькій області енергетики повідомили про стабілізаційні відключення через російські обстріли. Графіки можна подивитися за посиланням.