Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє “Інтерфакс”.
“У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у Польщі. У нас налічується до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити та ротувати своїх співгромадян, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій без належного навчання та екіпірування”, — розповів Сікорський на NATO Public Forum у Вашингтоні, де проходить саміт НАТО.
Очільник польського МЗС зазначив, що його країна займеться навчанням та екіпіруванням, а потім добровольці будуть надані Україні як підрозділ із правом повернення до Польщі після проходження ротації.
“Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад”, — заявив міністр.
Нагадаємо, 8 липня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали безпекову угоду у Варшаві. У ній зафіксовано домовленість про формування і підготовку на території Польщі Українського легіону.
Зі свого боку міністр оборони Рустем Умеров закликав усіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону.
“Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. Ваш внесок є неоціненним у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги!” — написав Умєров.
- Умєров повідомив, на які потреби спрямують прибутки із заморожених активів РФ
- Потрібно рішення НАТО: Польща відмовилась збивати ракети над західними областями України
- Польща готова постачати Україні електроенергію зі своїх вугільних ТЕС, — Туск