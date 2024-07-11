Заявки на вступ до нового добровольчого підрозділу в Польщі подали кілька тисяч осіб. Добровольці будуть надані Україні як підрозділ із правом повернення до Польщі після проходження ротації.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє “Інтерфакс”.

“У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у Польщі. У нас налічується до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити та ротувати своїх співгромадян, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій без належного навчання та екіпірування”, — розповів Сікорський на NATO Public Forum у Вашингтоні, де проходить саміт НАТО.

Очільник польського МЗС зазначив, що його країна займеться навчанням та екіпіруванням, а потім добровольці будуть надані Україні як підрозділ із правом повернення до Польщі після проходження ротації.

“Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад”, — заявив міністр.

Нагадаємо, 8 липня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали безпекову угоду у Варшаві. У ній зафіксовано домовленість про формування і підготовку на території Польщі Українського легіону.

Зі свого боку міністр оборони Рустем Умеров закликав усіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону.

“Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. Ваш внесок є неоціненним у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги!” — написав Умєров.