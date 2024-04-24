Про це повідомив губернатор регіону Василь Анохін. За його словами, працівники МНС Росії прибули на місце події.
“Ймовірно, в результаті атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об’єктах на території Смоленського та Ярцевського району сталися загоряння”, — написав Анохін у Telegram-каналі.
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