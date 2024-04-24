В результаті ніби атаки безпілотників сталося загоряння на території паливно-енергетичних об'єктів у Смоленській області Росії.

Про це повідомив губернатор регіону Василь Анохін. За його словами, працівники МНС Росії прибули на місце події.

“Ймовірно, в результаті атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об’єктах на території Смоленського та Ярцевського району сталися загоряння”, — написав Анохін у Telegram-каналі.