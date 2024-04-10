У Верховній Раді вже шосту годину розглядають правки до законопроекту про мобілізацію, кількість депутатів значно зменшилася.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

У сесійній залі Верховної Ради залишилося лише 35-38 депутатів, що робить малоймовірним результативне голосування сьогодні.

“Йде вже 6-та година розгляду правок до законопроєкту у мобілізацію. Ну….в залі нас десь 35 депутатів. Тому не очікуйте результативних голосувань сьогодні“, – повідомив Железняк.

Він також зазначає, що нардепи “поки на 742 правці, але далі піде значно швидше”.