Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
У сесійній залі Верховної Ради залишилося лише 35-38 депутатів, що робить малоймовірним результативне голосування сьогодні.
“Йде вже 6-та година розгляду правок до законопроєкту у мобілізацію. Ну….в залі нас десь 35 депутатів. Тому не очікуйте результативних голосувань сьогодні“, – повідомив Железняк.
Він також зазначає, що нардепи “поки на 742 правці, але далі піде значно швидше”.
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