Уряд Шольца активно намагається вплинути на США з метою поставки Україні ще одного протиракетного комплексу Patriot для зміцнення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Bloomberg.

Німеччина спільно з іншими країнами НАТО та ЄС веде кампанію тиску на своїх партнерів з цієї метою.

Міністр економіки Німеччини, Роберт Хабек, вказав на “надзвичайно велику кількість безпілотників і ракет”, і відзначив протиповітряну оборону як найбільш критичну потребу українських військових.

“Якби американці могли надіслати нам системи Patriot, це б дуже допомогло”, — заявив Хабек.

Німеччина також просить інше обладнання, таке як системи “земля – повітря” Samp/T, ракети NASAMS і Hawk, системи Iris-T, а також необхідні запчастини та фінансування для підтримки цих заходів.

Журналісти також додали, що протягом цього тижня буде дана оцінка, якими засобами ППО може допомогти Італія та Франція.