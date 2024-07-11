У четвер, 11 липня, по всій Україні прогнозується збільшення максимального споживання електроенергії на 7% порівняно із 10 липня.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” на сторінці у Facebook.

“Температура по країні перевищує +30 С. За прогнозом Диспетчерського центру «Укренерго», сьогодні на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний вчорашній показник”,– йдеться у повідомленні.

Імпорт електроенергії 11 липня запланований протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 28 487 МВт-год. Експорт не здійснюється.

В Укренерго додали, що з початку 2024 року росіяни здійснили вісім масованих атак на енергосистему. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку в пікові години таких європейських країн як Нідерланди або Фінляндія, чи разом Словаччини та країн Балтії.

Раніше голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електроенергією в Україні покращиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Нагадаємо, що 11 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години – три черги.