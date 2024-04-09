"Лідерство" за кількістю злочинів проти журналістів утримують шість регіонів України, серед яких як частково окуповані нині області, так і звільнені Київщина та Харківщина.

Про це у ході відкриття в Україні кампанії Ради Європи “Журналісти мають значення” заявив керівник відділу взаємодії з міжнародними державними та неурядовими організаціями департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора України Олександр Зюзь, повідомляє Національна спілка журналістів України.

Сім з них розслідує Офіс генерального прокурора, розслідуванням ще 92-х займаються обласні прокуратури.

Посадовець розповів, що у ході досудових розслідувань у рамках відкритих кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів проти працівників медіа встановлено: за час повномасштабної війни російські окупанти вбили 49 журналістів. З них семеро – представники закордонних видань. Ще 43 співробітників ЗМІ (зокрема й 19 іноземців) отримали поранення. 19 медіапрацівників загарбники незаконно затримали або позбавили волі.

“Журналісти ставали жертвами безпосередніх розстрілів, артилерійських обстрілів прифронтової території, ракетних ударів по Україні. Їх піддавали незаконним затриманням, тортурам, катуванням та нелюдському поводженню. Дехто з них і нині перебуває на тимчасово окупованих територіях та територіях РФ як цивільний заручник”, – наголосив Зюзь.

Після 24 лютого 2022 року до суду скеровано чотири обвинувальні акти у рамках кримінальних проваджень, підозрюваними в яких проходять десятеро осіб. Досудове розслідування проводилося у спецпорядку. Наразі заочно вироки отримали троє підсудних.

Одного з них, військовослужбовця ЗС РФ, який на Київщині погрожував журналісту фізичною розправою, Солом’янським районним судом засуджено до дев’яти років позбавлення волі.

По 12 років тюрми отримали дваоє окупантів, як ув’язнили журналіста в Каховському районному відділі поліції ГУНП в Херсонській області та спричинили йому тілесні ушкодження. Обох засуджено до 12 років тюрми.

“Ми працюємо на міжнародній арені, щоб притягати до відповідальності осіб, винних у скоєнні таких воєнних злочинів. У кожному випадку ми спілкуємося з представниками країн, до громадян якої належить та чи інша особа, щоб відкрити провадження в рамках універсальної юрисдикції і здійснювати спільне розслідування – або в рамках виконання запитів про міжнародну правову допомогу, або при створенні спільних слідчих груп із компетентними органами різни країн. Така група в нас уже працює з компетентними органами Ірландії та Франції за фактом загибелі французько-ірландського журналіста”, – додав Зюзь.

Окрім того, він повідомив, що українська прокуратура виконує запити інших країн щодо загибелі іноземних журналістів — надає інформацію і співпрацює іншими способами. Так, вже повідомлено про перші підозри від компетентних органів Литовської Республіки щодо факту загибелі литовського документаліста Мантаса Кведаравічюса.

Також ОГПУ працює над створенням Міжнародної платформи щодо повернення цивільних полонених, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і на території РФ. Серед них, підкреслив Зюзь, є й співробітники медіа.