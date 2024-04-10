Про це повідомляє заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер

Проєкт реалізований у співпраці з Генеральним штабом Збройних Сил і спрямований на спрощення та оптимізацію процесу подання офіційних документів.

«Наша мета – зробити процес подання документів максимально простим та ефективним», – розповів посадовець.

Що ви знайдете на платформі https://turbota.mil.gov.ua:

• Більше 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій – від отримання відпустки до звільнення зі служби

• Формати .doc, .docx, та .pdf, що відповідають вашим потребам

Шаблони розроблено з метою мінімізації помилок та зниження затримок з затвердженням документів, а також задля забезпечення ефективного захисту прав військових.

Ресурс працює на всіх типах пристроїв – від ноутбуків до смартфонів і планшетів, та буде постійно оновлюватися, щоб відповідати зростаючим потребам.

“Військовий асистент – проєкт, покликаний стати надійним помічником у світі військової бюрократії!”, – резюмував Станіслав Гайдер