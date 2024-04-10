Про це повідомляє заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер
Проєкт реалізований у співпраці з Генеральним штабом Збройних Сил і спрямований на спрощення та оптимізацію процесу подання офіційних документів.
«Наша мета – зробити процес подання документів максимально простим та ефективним», – розповів посадовець.
Що ви знайдете на платформі https://turbota.mil.gov.ua:
• Більше 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій – від отримання відпустки до звільнення зі служби
• Формати .doc, .docx, та .pdf, що відповідають вашим потребам
Шаблони розроблено з метою мінімізації помилок та зниження затримок з затвердженням документів, а також задля забезпечення ефективного захисту прав військових.
Ресурс працює на всіх типах пристроїв – від ноутбуків до смартфонів і планшетів, та буде постійно оновлюватися, щоб відповідати зростаючим потребам.
“Військовий асистент – проєкт, покликаний стати надійним помічником у світі військової бюрократії!”, – резюмував Станіслав Гайдер
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