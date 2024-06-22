У ніч проти 22 червня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні безпілотники типу Shahed.

Про це повідомив офіційний телеграм-канал командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Загалом ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

– 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл.– РФ);

– 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

– 4 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

– 13 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ, та Балаклава – Крим).

В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:

– 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

– 4 крилаті ракети «Калібр»;

– 1 крилату ракету «Іскандер-К»;

– 13 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська завдали ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Також внаслідок нічної атаки зафіксовано також пошкодження будівель на Івано-Франківщині. Зокрема, як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна.