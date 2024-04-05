У березні 2024 року загальний фонд державного бюджету України поповнився 9,2 мільярдами гривень від акцизного податку.

Про це повідомляє Telegram-канал податкової служби.

“У березні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 9,2 млрд грн”, — написано у повідомленні.

Найбільше додаткових надходжень надійшло від:

Тютюнових виробів: на 0,3 млрд грн, або 105,8% від доведеного завдання (5,9 млрд грн);

Електричної енергії: в сумі 0,2 млрд грн, або 135,9% від доведеного завдання (0,6 млрд грн);

Лікеро-горілчаної продукції: на 0,1 млрд грн, або 112,6% від доведеного завдання (0,8 млрд гривень).

Нагадаємо, що дефіцит державного бюджету України за підсумками першого кварталу оцінювався у 197 млрд грн, зокрема у березні він становив 103 млрд грн. Про це свідчать дані Держказначейства, як пише Forbes.