Комітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який враховує вимоги міжнародних партнерів.

Про це повідомив нардеп “Голосу” Ярослав Железняк.

“Ми схвалили Комітетом до другого читання нову і фінальну версію законопроекту про реформу БЕБ! Вчора весь вечір та ніч ми доводили до результату важкі багатосторонні перемовини і ось він. ЗА – 20. Редакція закону зараз ВІДПОВІДАЄ вимогам міжнародних партнерів, бізнесу і громадськості”, – йдеться в повідомленні.

За словами Железняка, процедура обрання нового Голови передбачає участь комісії, що складається з 6 членів. Половина з них – міжнародні експерти, які мають право вирішального голосу.

Крім того, переатестація проводиться комісією, в якій 6 членів представляють новообраного директора БЕБ, а інші 6 – міжнародних партнерів, з урахуванням пропозицій українського бізнес-середовища.

Протягом наступних 3 років також діятимуть кадрові комісії: 6 членів від БЕБ та 6 від партнерів, з урахуванням пропозицій українського бізнесу. Важливо відзначити, що директор БЕБ має гарантовану незалежність на рівні НАБУ/САП/НАЗК.

“Вже сьогодні буде голосування. 3 млрд $ для України залежить від цього”, – підсумував Железняк.

Раніше повідомлялось, що Комітет ВР схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами.

Раніше у ЦПК заявили, що реформу БЕБ провалюють за вказівкою Єрмака.