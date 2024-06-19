Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

“На сьогодні ми розслідуємо 28 кримінальних проваджень за фактом убивства російськими військами 62 українських військовополонених. У цих провадженнях повідомлено про підозру 4 особам. Щодо двох осіб уже завершено розслідування та обвинувальні акти скеровані до суду, одну особу засуджено”, – сказав Костін.

Раніше стало відомо, що українські правоохоронці ідентифікували російських командирів, які потенційно є відповідальними за обезголовлення українського військового на Донеччині.