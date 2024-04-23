Спеціалізована прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом смерті мобілізованого на Закарпатті

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зареєструвала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка дорогою до навчального центру.

Про це повідомили на сторінці Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону у Facebook.

За даними правоохоронців, смерть сталася на Львівщині.

“Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 426-1 КК України (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень — ред.). Наразі перевіряють факт можливого незаконного призову чоловіка та ймовірної причетності до трагедії службовців Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки”, — йдеться у повідомленні.

Сьогодні дорогою до навчального центру у військовозобов’язаного стався епілептичний напад. Йому надали першу домедичну допомогу. Чоловік помер до приїзду швидкої. У Закарпатському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили, що призначили службову перевірку за цим фактом.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження щодо смерті чоловіка дорогою до навчального центру у Закарпатській області. За словами посадовця, його представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини.