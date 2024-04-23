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Спеціалізована прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом смерті мобілізованого на Закарпатті

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зареєструвала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка дорогою до навчального центру.

Вівторок, 23 квітня 2024, 15:16

Про це повідомили на сторінці Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону у Facebook.

За даними правоохоронців, смерть сталася на Львівщині.

“Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 426-1 КК України (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень — ред.). Наразі перевіряють факт можливого незаконного призову чоловіка та ймовірної причетності до трагедії службовців Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки”, — йдеться у повідомленні.

Сьогодні дорогою до навчального центру у військовозобов’язаного стався епілептичний напад. Йому надали першу домедичну допомогу. Чоловік помер до приїзду швидкої. У Закарпатському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили, що призначили службову перевірку за цим фактом.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження щодо смерті чоловіка дорогою до навчального центру у Закарпатській області. За словами посадовця, його представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини.

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Теги: Дмитро Лубінець, Закарпаття, кримінальне провадження, смерть, Спеціалізована прокуратура, ТЦК та СП, уповноважений ВР з прав людини

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