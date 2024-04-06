У ніч на суботу, 6 квітня, в районі Азовського порту, що у Ростовській області Росії палав ще один військовий об’єкт — місцевий трубопровід. За допомогою нього здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території “Азовського морського порту”.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Зазначається, що цей об’єкт використовувався державою-агресором у військових цілях для підтримки ведення геноцидної війни проти України.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 5 квітня, в результаті спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони та Збройних Сил України, були завдані удари по трьох аеродромах у Росії — у Курську, Єйську та Енгельсі. Відомо, що бомбардувальники Ту-95МС отримали пошкодження, а також є повідомлення про загибель російських військовослужбовців.