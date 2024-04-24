Про це Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю The Guardian.

Він сказав, що постачання нового озброєння на фронт – це “лише питання логістики”. Водночас за його словами, постачання додаткові зброї “не відразу” переломить ситуацію на полі бою.

Кулеба також наголосив, що має надію щодо оприлюднення Вашингтоном нового пакета зброї для України “протягом днів, а може, й годин”.

Нагадаємо, що Сенат США, у вівторок 24 квітня, переважною більшістю голосів проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» проголосували – 79 конгресменів, «проти» – 18.

Президент США Байден пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні 24 квітня.