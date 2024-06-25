Народному депутату Миколі Тищенку повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі після конфлікту з ексвійськовим у Дніпрі.

Про це повідомили в ДБР та Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, 20 червня група людей за вказівкою Тищенка змовилися та застосували силу, протиправно позбавивши волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. При цьому вони завдали йому тілесних ушкоджень та незаконно утримували протягом певного часу.

Офісом Генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Крім нардепа, про підозру повідомили ще одній людині, яка брала участь у протиправних діях. Зараз також тривають заходи з встановлення інших причетних до нападу на колишнього військового.