20 червня у Дніпрі сталася бійка за участю охорони народного депутата Миколи Тищенка та колишнього військовослужбовця Дмитра Павлова нібито під час викриття "ботоферм" у Дніпрі. Нардеп продовжує робити все нові гучні заяви у своїй боротьбі з шахрайськими колцентрами.

Відповідні відео Тищенко опублікував на своїй сторінці в Instagram.

“Зараз котра година? 02:47. Пишу заяву. Ну що, дев’яточки, і вся ваша корупційна складова, що пов’язана з правоохоронцями, які вас захищають. Ворог не пройде. Хотіли поліцейського звільнити? Не буде. Ми за народ України. Я за простих людей. Буду захищати. Пишу заяву вже чотири години. І до ваших керівників-саботажників приїдуть, все написано. Будемо костка в костку, тоді костка в костку. Ми переможемо. Правда на нашому боці. А у вас правди немає, бо ви хабарники”, – говорить Тищенко.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко запустив стрім засідання сесії Верховної Ради, під час якого поставив запитання Миколі Тищенку щодо інциденту в Дніпрі 20 червня.

“Він там є начальником безпеки ботоферми “Девʼяточки”, яка налічує 120 кол-центрів по Україні. Він разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії, і спровокував поліцейського”, — відповів Тищенко щодо діяльності колишнього військовослужбовця Дмитра Павлова.

Нагадаємо, що у Дніпрі група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра “Сина” Павлова, коли той гуляв із дитиною. У соціальних мережах встановили, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

Опісля того вдалося встановити особу поліціянта, що допомагав охороні Тищенка нападати на військового.

Також на відео з бійкою потрапила помічниця Тищенка, Евеліна Андрієвська, яка перебуває в базі “Миротворець”, відвідувала Крим після окупації півострова та відрізняється проросійськими поглядами.

Окрім того, у соцмережах встановили, що ймовірним охоронцем Миколи Тищенка може бути полтавський депутат від ОПЗЖ, керівником якого був Ілля Кива.