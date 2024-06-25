Про це в етері”Київ24″ повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян.

За її словами, окрім нардепа обшуки у справі про напад на ексвійського також провели у помічниці Миколи Тищенка.

Сап’ян підтвердила, що Тищенко під час обшуків розбив свій телефон об стіл. За її словами, “це жодним чином не врятує ситуацію”. Правоохоронці проведуть експертизу та отримають інформацію, яка зберігалась на телефоні, бо вона може допомогти слідству.