Вночі, 26 квітня, у місті Бровари на Київщині автомобіль очільника місцевої районної державної адміністрації Володимира Майбоженка збив пішоходів на одній з вулиць. Четверо людей, включаючи дитину, постраждали. За попередніми даними, водій був у нетверезому стані.

Про це повідомляє поліція Київщини в Telegram-каналі.

За інформацією поліції, встановлено, що посадовець районної військової адміністрації проігнорував червоне світло світлофору і скоїв наїзд на пішоходів. Четверо людей отримали травми різного ступеня важкості, серед них – дитина. Перевірка на алкотестері показала у водія 2,31 проміле алкоголю. Водія було затримано. Кримінальна справа за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України відкрита у зв’язку з аварією. За цією статтею передбачено від трьох до восьми років позбавлення волі.

Районна прокуратура підтвердила, що за кермом автомобіля, який виїхав на узбіччя і збив пішохода, перебував співробітник районної державної адміністрації. Наразі вирішується питання про підозру працівнику та обрання йому запобіжного заходу. Правоохоронні органи також з’ясовують ступінь тяжкості тілесних ушкоджень потерпілого, якого внаслідок ДТП було госпіталізовано до лікарні.

За словами Руслана Кравченка, начальника Київської ОВА, всі постраждалі від ДТП отримують необхідну медичну допомогу.

Керівника Броварської РДА Володимира Майбоженка звільнять з посади після аварії, повідомив очільник КОВА. Кравченко закликав правоохоронців провести об’єктивне розслідування цього інциденту.