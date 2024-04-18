Під час атаки російських ударних дронів на Івано-Франківську область вранці у четвер, 18 квітня, нападники цілились в об’єкти критичної інфраструктури. На щастя усі повітряні цілі були знищені, повідомила голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Онищук.

«Ранок для Прикарпаття почався неспокійно. На світанку ворог атакував Івано-Франківщину ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури», – написала вона після відбою повітряної тривоги в регіоні.

Онищук також повідомила, що сили протиповітряної оборони знешкодили усі дрони, однак внаслідок падіння уламків виникли пожежі.

«На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють відповідні служби. Ситуація контрольована», – додала голова ОВА.