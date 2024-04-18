Про це повідомили в ДСНС.
Рятувальники зазначили, що серед поранених — 4 дитини. Трьох людей вдалося врятувати з-під завалів. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
“Надано психологічну допомогу 58 особам”, — йдеться в повідомленні.
Водночас відомо, що серед загиблих — 25-річна поліціянтка, яка відучора перебувала на лікарняному. Під час удару вона була в авто — уламок через дах влучив їй у голову, розповіли нашій кореспондентці в поліції.
Під удар потрапили 16 багатоповерхівок, об’єкти соціальної інфраструктури, будівля вищого навчального закладу та лікарня.
Міська влада оголосила 18 квітня днем жалоби за загиблими.
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