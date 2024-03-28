Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Співробітники Держекоінспекції зафіксували засмічення ґрунтів та пляму нафтопродуктів орієнтовною масою 0,5 тонни.

Стрілець зауважив, що зараз ситуація стабілізувалася.

Зокрема, у жодній точці відбору станом на сьогодні не фіксується перевищення вмісту нафтопродуктів.

Фахівці Держекоінспекції та Держводагентства продовжують здійснювати щоденний моніторинг стану водних ресурсів у Дніпрі нижче греблі ДніпроГЕС.

Нагадаємо, 22 березня після ударів росіян по ДніпроГЕС перекрили рух автомобілів через греблю. В “Укргідроенерго” наголосили, що після атаки загрози прориву дамби не було.